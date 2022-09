Il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda su Canale 5 dal prossimo 19 settembre 2022. Alfonso Signorini, insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, condurrà la nuova edizione del reality show. Nonostante la lista dei concorrenti risulterebbe ancora top secret, pare che ci siano già alcuni nomi certi.

Concorrenti donne del Grande Fratello Vip 7

Amedeo Venza, per esempio, ha proposto sul suo account di Instagram, i nomi delle donne che potrebbero varcare la porta rossa del GF Vip a partire da lunedì 19 settembre.

Eccola a seguire:

Carolina Marconi

Sarah Altobello

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Teresa Langella

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita

(Nella lista di Venza, non sono presenti Gegia e Sara Manfuso, due nomi che in questi giorni erano dati praticamente per certi).

A loro, secondo la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, dovrebbero aggiungersi anche:

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino

GF Vip Party e Giulia Salemi in studio

Oltre al Grande Fratello Vip, ci sarà il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip Party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Spazio anche per Giulia Salemi, presente in studio per interagire in diretta dallo studio con il popolo social.

Verissimo “anticipa” il Grande Fratello Vip 7: ecco chi ospiterà Silvia Toffanin per il debutto della nuova edizione#verissimo #gfvip https://t.co/Xff0F4uuF5 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 7, 2022

Grande Fratello Vip, doppio appuntamento e durata

Il conduttore del GF Vip ha confermato il doppio appuntamento settimanale intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni: “Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa”.

Alfonso ha svelato anche quanto durerà: