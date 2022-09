Svelato il cast ufficiale di Ballando con le stelle. Tramite il promo, Milly Carlucci ha raccontato al suo pubblico chi calcherà il palcoscenico del talent show a ritmo di danza che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai dal prossimo 8 ottobre.

Confermati tutti i nomi che erano stati rivelati in precedenza: da Marta Flavi a Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi, Enrico Montesano, Rosanna Banfi, Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Ema Stokholma, Paola Barale, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Dario Cassini e Alessandro Egger.

Ecco il promo VIDEO.



Impazzisco per questo cast! Milly Carlucci ha messo insieme nomi bomba.

Dopo l’ufficializzazione del promo, in merito è intervenuto Lorenzo Biagiarelli.

Il compagno di Selvaggia Lucarelli, ha ironicamente svelato per quale motivo ha accettato, lanciando una bella stoccata ad Enrico Montesano:

Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso.

In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso.