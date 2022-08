Concorrenti Ballando con le Stelle: anche uno sportivo in coppia con un uomo? “Ha rifiutato il GF Vip”

Novità in vista per Ballando con le Stelle 2022, pronto a ripartire con una nuova ricca edizione. Secondo le indiscrezioni sul cast, anche quest’anno ci sarà a quanto pare uno sportivo che con la sua presenza potrebbe fare parecchio discutere.

Ballando con le Stelle 2022: Alex Di Giorgio tra i concorrenti?

A svelare le ultime indiscrezioni sui futuri concorrenti è stato Ivan Rota nella sua rubrica di gossip su Dagospia. Secondo le voci raccolte, pare che tra i Vip pronti a scendere in pista troveremo anche Alex Di Giorgio, noto nuotatore:

Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip. Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl…

A quanto pare, dunque, Di Giorgio avrebbe detto di no ad Alfonso Signorini preferendo Milly Carlucci. Lo stesso nuotatore, qualche tempo fa, al programma di Rtl 102.5 News aveva detto in merito di aver preso parte al provino per il GF Vip:

Ero stato preso, poi non sono più andato.

Ignari però i motivi della sua decisione. Forse c’entra la scelta di Ballando con le Stelle?