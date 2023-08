La grande macchina organizzativa di Ballando con le Stelle 2023 prosegue senza sosta anche in questa calda estate. I preparativi sono in corso e dopo il primo nome ufficiale, ovvero quello di Ricky Tognazzi, spuntano anche le indiscrezioni sugli altri presunti concorrenti. A svelare altri cinque nomi – già circolati in questi giorni – è stato il portale Dagospia.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2023: spuntano sei nomi

Al momento la sola certezza rispetto ai concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 sarebbe la presenza di Ricky Tognazzi, come confermato dai profili social del programma e di Milly Carlucci. A lui si affiancherà, a bordo campo, anche la moglie Simona Izzo, commentatrice insieme ad Alberto Matano.

Ci pensa però Dagospia a comunicare gli altri concorrenti “ufficiali”. Secondo Giuseppe Candela, Milly Carlucci avrebbe chiuso il cast, sulla carta fortissimo stando ai beninformati. Ecco cosa si legge sul noto portale:

Il primo concorrente ufficiale è Ricky Tognazzi, a lui si aggiungeranno la conduttrice Simona Ventura, da Mediaset arriverà Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica. A Viale Mazzini assicurano che Milly Carlucci avrebbe ancora qualche colpo in canna. Non solo uno…

Mentre ci prepariamo ad incassare probabili colpi di scena, sempre Dago fa chiarezza sul rebus legato alla presenza di Selvaggia Lucarelli in giuria:

Il rebus Lucarelli (in tanti hanno provato a prendere il suo posto) è in realtà risolto da parecchi mesi. Ci sarà.

Altra indiscrezione sul fronte dei concorrenti di Ballando con le stelle 2023, infine, è quello relativo al budget. Abbiamo detto che Teo Mammucari potrebbe essere uno dei concorrenti, ma a quanto pare per l’ex conduttore de Le Iene ci sarebbe molto di più: