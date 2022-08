Concorrenti Ballando con le Stelle 2022: svelato il cast, nomi bomba per l’edizione più bella di sempre!

Proprio ieri parlando dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 e dell’indiscrezione di Dagospia relativa ad Alex Di Giorgio avevo sottolineato come Milly Carlucci fosse sempre un passo avanti. Adesso, alla luce delle ultime indiscrezioni sul cast della prossima edizione del talent ballerino di Rai1, arriva una ulteriore conferma. A svelare i possibili concorrenti pronti a scendere in pista ci ha pensato il buon Giuseppe Candela che ha sfornato una esclusiva per FQMagazine esplosiva.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2022: tutti i nomi

Dopo mesi di indiscrezioni ecco spuntare la lista al completo dei (ancora presunti) concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022, in partenza dal prossimo 8 ottobre, ecco la lista svelata in anteprima relativa al cast completo. Ed i nomi si rivelano essere davvero bomba!

Se la partecipazione di Iva Zanicchi era stata l’unica ad essere ufficializzata nelle passate settimane, adesso arrivano altri nomi già tutti avanzati da Dagospia. Si tratta di Luisella Costamagna, giornalista di Agorà e l’esplosivo Giampiero Mughini. A loro il portale di Roberto D’Agostino aveva svelato anche il nuotatore Alex Di Giorgio e l’ex moglie di Maurizio Costanzo nonché conduttrice, Marta Flavi. Tutti nomi che adesso vengono confermati anche da Candela che però ne aggiunge altri.

FQMagazine conferma la presenza dell’attore Gabriel Garko, ma anche di Enrico Mentana, anticipate da TvBlog.it. quest’ultimo farà parecchio discutere per le precedenti esternazioni no vax. Lo stesso portale televisivo aveva svelato la presenza in pista di Nino D’Angelo e della voce di Radio2 Ema Stokholma, tutti confermati da Candela il quale ne aggiunge altri quattro:

FqMagazine può svelare che Milly Carlucci ha convinto, dopo i diversi tentativi degli anni scorsi, la showgirl Paola Barale. Del gruppo faranno parte anche l’attrice Rosanna Banfi, figlia del mitico Lino, e il modello e attore Alessandro Egger, famoso da bambino per aver “prestato” il suo volto alla Kinder. E il tredicesimo nome? Sarebbe in corso una trattativa avanzata per avere nel cast Lorenzo Biagiarelli, lo chef che figura nel cast fisso di “E’ sempre mezzogiorno“. Biagiarelli è anche il compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli che nel programma veste i panni di giudice.

La lista completa