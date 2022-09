Chi sono i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2022? La nuova edizione del programma prenderà ufficialmente il via da sabato 8 ottobre 2022, condotta da Milly Carlucci nella prima serata di Rai1. Nell’attesa, sono stati già svelati i concorrenti ufficiali che andranno a comporre il nuovo cast della prossima edizione. A loro sarà dedicato uno speciale di Techetechete’ in programma per oggi, giovedì 8 settembre.

Concorrenti Ballando con le Stelle 2022 presentati durante Techetechete’

Ad un mese esatto dalla partenza di Ballando con le Stelle 2022, avremo tutto il tempo necessario per conoscere meglio i concorrenti che scenderanno in pista sfidandosi a colpi di samba e valzer.

Sono 13 in tutto i Vip che si alterneranno sul palcoscenico contendendosi la vittoria dell’edizione. Tante le novità anche sul piano del cast di maestri, dopo alcuni clamorosi addii.

Nel frattempo oggi, giovedì 8 settembre, nella prima serata di Rai1, subito dopo il consueto appuntamento con il Tg1 andrà in onda una puntata speciale di Techetechete’ dedicata a Ballando con le stelle 2022 ed ai suoi concorrenti. E’ quanto svelato da TvBlog.it che in merito scrive:

All’interno di questo appuntamento insieme a tutta una serie di filmati di repertorio, si inseriranno dei lanci originali di Milly Carlucci che andranno a presentare – per la prima volta nel corso di Techetechete – tutto il nuovo cast di concorrenti dello show campione di ascolti di Rai1.

Non è tutto però, poichè anche l’evento musicale Tim Music Awards, la padrona di casa del talent ballerino, Milly Carlucci, avrà la possibilità di presentare live il cast della sua trasmissione e lanciare ufficialmente i concorrenti. A tal proposito, ecco chi sono: