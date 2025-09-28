NEWS
Concorrenti Amici 25: chi sono i cantanti e ballerini, la nuova classe della Scuola di Maria De Filippi
Emanuela Longo 28/09/2025
Scopriamo la nuova classe di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi: i ballerini e i cantanti della Scuola.
Questa domenica 28 settembre è ufficialmente partita la nuova edizione di Amici 25 di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che da oltre vent’anni scopre e lancia giovani talenti nel mondo della musica e della danza. Durante la prima puntata, andata in onda in diretta pomeridiana, è stata formata la classe 2025/2026: 17 allievi tra cantanti e ballerini pronti a sfidarsi settimana dopo settimana per conquistare il serale.
Confermati i professori di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, mentre nella commissione di ballo c’è stato un ritorno molto atteso: Veronica Peparini, che dopo quattro anni torna ad Amici, affiancando Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.
I cantanti di Amici 25
Quest’anno la classe di canto è composta da 10 giovani artisti, alcuni dei quali già noti al pubblico televisivo. Tra loro spiccano Michelle Cavallaro, che aveva partecipato a Il Collegio, e Michele Ballo, ex concorrente di X Factor 2023.
Ecco i nomi ufficiali degli allievi di canto e i professori che li hanno scelti:
- Opi, 24 anni – scelto da Anna Pettinelli
- Penelope Maria Massa, 22 anni – scelta da Rudy Zerbi
- Valentina Pesaresi, 21 anni – scelta da Rudy Zerbi
- Michele Ballo, 20 anni – (in squadra, professore non ancora confermato)
- Frasa (Francesco Saias), 20 anni – scelto da Anna Pettinelli
- Flavia Buoncristiani, 19 anni – scelta da Anna Pettinelli
- Gabriele Gard, 18 anni – scelto da Anna Pettinelli
- Riccardo Stimolo, 19 anni – scelto da Rudy Zerbi
- Plasma, 24 anni – (in squadra, professore non ancora confermato)
- Michelle Cavallaro, 22 anni – scelta da Lorella Cuccarini
Una squadra eterogenea che porta sul palco stili differenti, dal pop al rap fino al cantautorato.
I ballerini di Amici 25
La sezione danza conta invece 8 allievi, con età comprese tra i 16 e i 19 anni. Anche qui non mancano i talenti emergenti, pronti a farsi notare tra coreografie classiche, moderne e contaminazioni internazionali.
Ecco i ballerini entrati ufficialmente nella scuola:
- Tommaso Troso, 19 anni – scelto da Alessandra Celentano
- Alex, 19 anni – (professore non ancora indicato)
- Matilde Fazio, 17 anni – scelta da Veronica Peparini
- Pierpaolo Monzillo, 18 anni – (professore non ancora indicato)
- Emiliano Fiasco, 16 anni – (professore non ancora indicato)
- Maria Rosaria Dalmonte, 17 anni – (professore non ancora indicato)
- Alessio Di Ponzio, 18 anni – scelto da Emanuel Lo
- Anna, 19 anni – (professore non ancora indicato)
Le scelte confermano la volontà del programma di valorizzare la versatilità: dai virtuosismi del classico alle espressioni della danza urban e moderna, fino a influenze spagnole e folkloriche.
Amici 25: professori e ritorni
Oltre agli allievi, la nuova edizione di Amici si apre con una novità importante: il ritorno di Veronica Peparini tra i professori di ballo. L’abbraccio con Maria De Filippi durante la prima puntata ha emozionato pubblico e fan, segnando un momento simbolico che segna continuità con il passato del talent.
La commissione, formata da Peparini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, promette di dare vita a contrasti e visioni differenti sulla danza, mentre la parte canto vedrà ancora una volta il confronto serrato tra le scelte di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.