Concorrenti Amici 25: chi sono i cantanti e ballerini, la nuova classe della Scuola di Maria De Filippi

Questa domenica 28 settembre è ufficialmente partita la nuova edizione di Amici 25 di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che da oltre vent’anni scopre e lancia giovani talenti nel mondo della musica e della danza. Durante la prima puntata, andata in onda in diretta pomeridiana, è stata formata la classe 2025/2026: 17 allievi tra cantanti e ballerini pronti a sfidarsi settimana dopo settimana per conquistare il serale.

Confermati i professori di canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, mentre nella commissione di ballo c’è stato un ritorno molto atteso: Veronica Peparini, che dopo quattro anni torna ad Amici, affiancando Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

I cantanti di Amici 25

Quest’anno la classe di canto è composta da 10 giovani artisti, alcuni dei quali già noti al pubblico televisivo. Tra loro spiccano Michelle Cavallaro, che aveva partecipato a Il Collegio, e Michele Ballo, ex concorrente di X Factor 2023.

Ecco i nomi ufficiali degli allievi di canto e i professori che li hanno scelti:

Opi , 24 anni – scelto da Anna Pettinelli

Penelope Maria Massa , 22 anni – scelta da Rudy Zerbi

Valentina Pesaresi , 21 anni – scelta da Rudy Zerbi

Michele Ballo , 20 anni – (in squadra, professore non ancora confermato)

Frasa (Francesco Saias) , 20 anni – scelto da Anna Pettinelli

Flavia Buoncristiani , 19 anni – scelta da Anna Pettinelli

Gabriele Gard , 18 anni – scelto da Anna Pettinelli

Riccardo Stimolo , 19 anni – scelto da Rudy Zerbi

Plasma , 24 anni – (in squadra, professore non ancora confermato)

Michelle Cavallaro , 22 anni – scelta da Lorella Cuccarini

Una squadra eterogenea che porta sul palco stili differenti, dal pop al rap fino al cantautorato.

I ballerini di Amici 25

La sezione danza conta invece 8 allievi, con età comprese tra i 16 e i 19 anni. Anche qui non mancano i talenti emergenti, pronti a farsi notare tra coreografie classiche, moderne e contaminazioni internazionali.

Ecco i ballerini entrati ufficialmente nella scuola:

Tommaso Troso , 19 anni – scelto da Alessandra Celentano

Alex , 19 anni – (professore non ancora indicato)

Matilde Fazio , 17 anni – scelta da Veronica Peparini

Pierpaolo Monzillo , 18 anni – (professore non ancora indicato)

Emiliano Fiasco , 16 anni – (professore non ancora indicato)

Maria Rosaria Dalmonte , 17 anni – (professore non ancora indicato)

Alessio Di Ponzio , 18 anni – scelto da Emanuel Lo

Anna , 19 anni – (professore non ancora indicato)

Le scelte confermano la volontà del programma di valorizzare la versatilità: dai virtuosismi del classico alle espressioni della danza urban e moderna, fino a influenze spagnole e folkloriche.

Amici 25: professori e ritorni

Oltre agli allievi, la nuova edizione di Amici si apre con una novità importante: il ritorno di Veronica Peparini tra i professori di ballo. L’abbraccio con Maria De Filippi durante la prima puntata ha emozionato pubblico e fan, segnando un momento simbolico che segna continuità con il passato del talent.

La commissione, formata da Peparini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, promette di dare vita a contrasti e visioni differenti sulla danza, mentre la parte canto vedrà ancora una volta il confronto serrato tra le scelte di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.