Gli autori del Grande Fratello hanno rimproverato Mariavittoria Minghetti: il motivo? La sua arrabbiatura nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Confidandosi con alcuni concorrenti, la dottoressa ha confidato cosa le è stato detto in confessionale.

“Mi è stato detto che comunque ho esagerato comunque nei modi, quindi di riflettere e pensare in cosa ho esagerato… e in cosa. Forse potevo evitare di essere così…”, ha affermato Mariavittoria chiacchierando con Enzo Paolo Turchi, Amanda e Alfonso.

E’ probabile che, viste le riflessioni, Mariavittoria sia andata a colloquio dalla psicologa del Grande Fratello.

MaVi: “Mi è stato detto (dal confessionale) che ho esagerato nei modi.” Questa è una F O L L I A!!!

Il PAZIENTE PSYCO (Spolverato) sbatte i pugni sul tavolo con violenza, urla, aggredisce verbalmente delle donne e loro rimproverano MaVi ⁉️⁉️⁉️

SENZA PAROLE. #GrandeFratello pic.twitter.com/qSDenh8jUm — _97 (@zabetta97) November 5, 2024

Il confessionale del Grande Fratello è una stanza privata all’interno della casa dove i concorrenti, uno alla volta, possono parlare direttamente con la produzione del programma e condividere i loro pensieri, emozioni e riflessioni sulla loro esperienza nel reality show.

Nel confessionale i concorrenti possono:

Esprimere liberamente le proprie opinioni sugli altri partecipanti

Raccontare come si sentono

Fare le loro “nomination” (cioè indicare chi vorrebbero eliminare dal gioco)

Ricevere comunicazioni private dalla produzione

Sfogarsi nei momenti di difficoltà

È una componente fondamentale del format televisivo perché:

Permette ai telespettatori di conoscere meglio i pensieri dei concorrenti Offre momenti di privacy ai partecipanti per esprimersi senza la presenza degli altri È il luogo dove avvengono alcuni dei momenti più significativi del programma

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.