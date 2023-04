Concorrente chiamato all’Isola dei Famosi per una ‘missione’ particolare: il retroscena sul GF Vip

Dopo un ultimo GF Vip da cancellare a causa dei livelli di trash molto elevati al punto da aver fatto intervenire Pier Silvio Berlusconi, è partita un’Isola dei Famosi dai contorni decisamente più sobri. Tra i naufraghi appena sbarcati in Honduras c’è anche Alessandro Cecchi Paone, insieme al giovane compagno Simone Antolini. In una recente intervista a Nuovo Tv, proprio Cecchi Paone ha svelato di essere stato chiamato all’Isola per una missione ben precisa.

La ‘missione’ di Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi 2023

“Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality”, ha svelato Alessandro Cecchi Paone nel corso dell’intervista, precisando che questo sarebbe anche uno dei motivi per i quali Mediaset ha spinto per averlo tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023.

Mentre in Italia bisogna fare i conti con un governo che non sembra affatto prendersi cura delle minoranze (se di ‘minoranze’ si può ormai parlare), Mediaset ha spinto affinchè Alessandro Cecchi Paone prendesse parte al reality condotto da Ilary Blasi proprio in coppia al giovane compagno Simone:

Ci teneva molto a farci partecipare insieme. Dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia.

Cecchi Paone ha poi voluto raccontare anche un retroscena sulla sua partecipazione al GF Vip. Anche in quel caso la sua presenza sarebbe servita allo scopo di portare cultura nella Casa, sebbene qualcuno la considerò una sorta di tradimento. In realtà, ha svelato, “volevano che entrassi come nemico del GF”.