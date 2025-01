Concorrente del Grande Fratello si ritira: Zeudi spoilera tutto e viene censurata

La puntata del Grande Fratello di mercoledì si preannuncia ricca di colpi di scena, tra litigi infuocati e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri nella casa. I riflettori sono puntati su Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, coinvolta in una lite feroce con Helena Prestes, accusata di comportamenti violenti dopo il lancio di un bollitore. Gli spettatori si chiedono: ci sarà una squalifica o un ritiro volontario?

Lo spoiler di Zeudi Di Palma: un ritiro in arrivo al Grande Fratello?

Le voci di un possibile ritiro di Ilaria Galassi hanno preso piede dopo un commento di Zeudi Di Palma, Miss Italia, colto da alcuni telespettatori. Zeudi, parlando da sola, ha sussurrato: “Che palle che Ilaria se ne va“, frase che ha fatto esplodere i social. La regia ha prontamente rimosso l’audio, ma il danno era ormai fatto.

La Galassi sta vivendo momenti difficili dopo l’uscita di Pamela Petrarolo e il litigio con Helena. Già nei giorni scorsi, la Galassi aveva dichiarato che sarebbe voluta uscire, aggiungendo di attendere lunedì per eventuali provvedimenti ufficiali.

La lite tra Ilaria e Helena continua a sollevare interrogativi. Chiara Cainelli, altra concorrente, ha urlato durante lo scontro: “Le sta mettendo le mani addosso!”, ma le telecamere non hanno mostrato il momento cruciale. Secondo Helena, l’aggressione è stata verbale ma carica di tensione: “Mi è venuta addosso, ho avuto paura”.

La puntata in arrivo promette chiarimenti. Sarà presa una decisione definitiva sul futuro di Ilaria Galassi? E quale sarà il destino di Helena Prestes? Il pubblico è in attesa, pronto a scoprire la verità, mentre Deianira Marzano ha anticipato possibili provvedimenti da parte del Grande Fratello.

Ilaria si ritira comunque

Zeudi ha appena detto “che palle che Ilaria se ne va”, poi dopo hanno subito censurato #GrandeFratello — Fɾαɳƈყ❱❱❱❱❱ (@_La_Francy) January 5, 2025