A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, c’è chi si diverte a fare lo show. No, non stiamo parlando di Rosy Chin e del suo esilarante monologo bensì di Alessio Falsone, prima della nuova puntata si è dilettato nel minacciare di abbandonare la Casa. Gli animi sono accesissimi e proprio gli atteggiamenti di Alessio continuano a far discutere.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alessio Falsone ha avuto un confronto con Perla Vatiero in riferimento ad un messaggio in codice usato dal gieffino con Sergio al suo passaggio. Mentre Perla ha avanzato qualche dubbio sulla sincerità del ragazzo, Mirko ha considerato il gesto di Falsone come una caduta di stile.

Ad esortare la ragazza a prendere le distanze dall’inquilino è stato anche l’esercito dei fan dei Perletti che ha pensato bene di mandare persino un aereo con un messaggio ben chiaro: “Non ti fidare di chi sbatte i piedi”. Un gesto che ha infastidito Alessio, il quale si è sentito sotto attacco in modo ingiusto.

Nella serata di ieri Falsone è tornato sulla vicenda ed ha ricordato gli attacchi finora ricevuti da Marco Maddaloni, Mirko Brunetti e Loana Vatiero, sorella di Perla. Per questo ha spiegato che in caso di eliminazione di Anita lui l’avrebbe seguita, pur di prendere le distanze da una situazione che sta diventando ingestibile. Ecco le sue parole:

Se dovesse uscire Anita io esco davvero perché ci sono troppe cose che non mi piacciono, a prescindere da Anita, troppe cose che mi danno fastidio, tipo la situazione che si è creata, gente che parla, gente che si offende, gente che mi soffre, non ho voglia di fare nomi però ho questa percezione qua. Mi sono divertito, ho fatto la mia esperienza, le amicizie che mi devo portare fuori le ho costruite, non me ne vogliano niente i miei amici fuori, la mia famiglia, però non mi interessa. Non ho l’ambizione di vincere, ma veramente non me ne frega niente. Stanno venendo fuori cose che non mi piacciono, la storia del piedino, Marco che dice di stare lontano da Perla, Scherzando? Ma no… ma non solo quello… Mirko… troppe cose di cui io non ho responsabilità.

Io capisco che Marco vuole bene a Mirko, ma io cosa gli ho fatto? Non c’entrava nulla quella roba lì. Proprio perché lui lo sa, secondo me è stato gratuito e quando lo vedo glielo dico, io non lo avrei fatto, ma non per me, perché alimenti, invece di buttare acqua butti benzina che non serve. Tanto che ho dovuto dirgli ma quando mai sono stato vicino a Perla? Poi devo leggere pagliaccio che voglio sciacallare, con tutto il bene, ma tanto ti ripeto il tempo è galantuomo. Finché non si gioca con il cu*o degli altri è facile. Hanno sbagliato proprio cristiano perché io li appendo tutti, pago la penale e me ne vado fuori dal caz*o.