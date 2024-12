Un concorrente del Grande Fratello diventa “Ken” di Barbie a sua insaputa: ecco di chi si tratta

Anche i protagonisti dei reality show raggiungono livelli di popolarità tali da trasformarsi in gadget. Non stiamo parlando di star del cinema o della musica, ma dei concorrenti di Gran Hermano, la versione spagnola del celebre Grande Fratello.

Bambolotti ispirati ai concorrenti del Grande Fratello: una nuova moda

L’industria spagnola dei giocattoli ha deciso di creare bambolotti con le fattezze dei concorrenti del reality, grandi quanto le celebri Barbie. Un’iniziativa che ha fatto parlare, soprattutto per un dettaglio curioso: tra i personaggi trasformati in giocattolo c’è anche Tommaso Franchi, un ospite italiano che non è stato concorrente del reality.

Il giovane idraulico senese ha passato solo una settimana nella Casa spagnola, ma ha conquistato il pubblico e la produzione. Nonostante il mancato flirt con Maica Benedicto, il suo successo è stato tale da spingere i produttori a includerlo nella collezione di bambolotti.

Tommaso Franchi, un’icona pop… a sua insaputa!

Il più grande colpo di scena? Tommaso Franchi non sa nulla di questa iniziativa commerciale. Attualmente, è un concorrente del Grande Fratello italiano, e potrebbe scoprire di essere diventato un giocattolo solo dopo l’uscita dalla Casa.

Chissà come reagirà alla notizia! Di certo, i fan si chiedono se si sentirà lusingato da questa particolare forma di omaggio.

Curiosità sui bambolotti del Gran Hermano

Le riproduzioni includono dettagli che richiamano il look dei protagonisti, rendendoli unici.

Il bambolotto di Tommaso Franchi è già disponibile nei negozi spagnoli.

è già disponibile nei negozi spagnoli. Questa iniziativa rappresenta un unicum nel mondo dei reality, mostrando quanto l’impatto dei concorrenti possa superare i confini nazionali.