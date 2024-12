Concorrente del Grande Fratello ed Elodie sono cugine: parentela svelata nella Casa

La casa del Grande Fratello è ancora una volta il palcoscenico di rivelazioni sorprendenti. Stavolta a far parlare è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, che ha rivelato un inaspettato legame di parentela con Elodie, una delle voci più amate della musica italiana. Durante una chiacchierata con le compagne di avventura, Morlacchi ha dichiarato: “Elodie […]

La casa del Grande Fratello è ancora una volta il palcoscenico di rivelazioni sorprendenti. Stavolta a far parlare è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, che ha rivelato un inaspettato legame di parentela con Elodie, una delle voci più amate della musica italiana. Durante una chiacchierata con le compagne di avventura, Morlacchi ha dichiarato: “Elodie è mia cugina di secondo grado. I nostri nonni erano fratelli”.

Jessica Morlacchi svela al Grande Fratello: “Elodie è mia cugina”

Tutto è avvenuto in un momento apparentemente tranquillo, durante una partita a carte nella Casa. In sottofondo suonava Black Nirvana, uno dei successi di Elodie, scelta per una coreografia della serata. È stato allora che Jessica, con naturalezza, ha rivelato questa parentela.

La gieffina, già al centro di discussioni per una crisi emotiva che potrebbe portarla a lasciare il reality, ha spiazzato fan e coinquilini con questa rivelazione.

Fan increduli e curiosità sul legame tra le due star

La confessione ha rapidamente fatto il giro del web, con i fan del reality e della cantante romana increduli. Il legame di sangue tra Jessica Morlacchi ed Elodie non era mai stato reso noto prima, aggiungendo un nuovo capitolo al racconto delle loro vite personali.

Anche sui social la notizia ha scatenato commenti e condivisioni, con molti che si chiedono se le due abbiano mai collaborato o se il loro rapporto familiare sia mai stato motivo di incontro nel mondo musicale.