Arriva una bomba su un concorrente dell’attuale GF Vip 7 e a lanciarla ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer non fa nomi ma a quanto pare saprebbe molto sul conto del Vippone il quale celerebbe un bel segreto personale.

Concorrente GF Vip segretamente gay? La bomba

Secondo Deianira Marzano, infatti, nella Casa del GF Vip ci sarebbe un concorrente che ad oggi avrebbe nascosto la sua presunta omosessualità. Sebbene si sia professato etero, infatti, pare abbia avuto in passato una relazione con un uomo che lo avrebbe presentato come il fidanzato. Ecco cosa scrive Deianira in merito:

Uno che sta nella Casa si proclama etero è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi, in passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici presentato quasi come il “fidanzato”, si è fatto comprare di tutto. Quindi andatela a “vendere” chi non vi conosce.

La Marzano non fa nomi né aggiunge particolari indizi che possano permetterci di capirne il riferimento. Il segreto verrà a galla o resterà tale?