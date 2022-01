“Concorrente del GF Vip: flirt con due stilisti stranieri”: il gossip bomba

Alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ecco arrivare un nuovo gossip bomba relativo ad uno degli attuali concorrenti. A lanciarlo attraverso le sue Instagram Stories è stata proprio l’esperta di cronaca rosa, Deianira Marzano.

Uno dei concorrenti del GF Vip avrebbe avuto un flirt con due uomini. Esattamente con due stilisti stranieri. A dirlo è stata Deianira Marzano (video in apertura), che ha contribuito a lanciare un vero e proprio gossip bollente.

Ecco quali sono state le parole dell’esperta di gossip che in queste ore ha sganciato la nuova indiscrezione:

Come sapete, nella Settimana Enigmistica c’è il ‘non tutti sanno che’ e anche io e Amedeo Venza abbiamo fatto il ‘non tutti sanno che’. Per esempio non tutti sanno che nella Casa c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt, insomma, è stato a letto con due stilisti stranieri a Ibiza. Ma come mai tu che sei al GF Vip vai con gli stilisti stranieri per quattro pezze?