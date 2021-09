Segnalazione che scotta con protagonista un attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno ricevuto degli screen da parte di una modella che sarebbe stata contattata da questa persona nonostante avesse già una fidanzata.

Ci ha contattato a me e Deianira una modella molto bella ma per privacy non vi diremo chi è ma fidatevi di noi è una cosa reale. – esordisce Amedeo Venza – Ci ha mandato degli screen di una conversazione di qualche mese fa con un concorrente del GF Vip attualmente nella Casa e impegnato, dove racconta che lui è fidanzato con questa persona solo per una questione televisiva.

Questo per farvi capire che non è tutto oro quel che luccica e che si è davvero disposti a tutto per una ospitata in televisione. Tra l’altro questo signore ha preso in giro anche la sua pseudo fidanzata usandola per qualche apparizione TV.