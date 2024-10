Colpo di scena in vista nella puntata di oggi di Ballando con le Stelle? A quanto pare, una concorrente rischia seriamente di essere eliminata qualora non si dovesse esibire, finendo così al rispescaggio: scopriamo cosa è successo nelle ultime ore.

Nel corso della recente puntata di Protaginisti, il programma radiofonico di RTL, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che probabilmente questo sabato potrebbe non esserci una concorrente. Si tratta di Nina Zilli, protagonista di un brutto infortunio.

Secondo il giornalista, la cantante si sarebbe rotta tre costole ma avrebbe avuto anche un altro problema fisico. A spiegare ulteriormente le condizioni della Zilli è stata poi Rossella Erra, la quale ha riferito che oltre al primo infortunio, ce ne sarebbe stato un secondo non legato a Ballando: la Zilli si sarebbe fatta male ad un piede battendo contro un’anta e causando un edema.

La concorrente di Ballando con le Stelle è poi intervenuta telefonicamente confermando tutto:

Come va? E’ una domanda alla quale non so rispondere. Sapete già del mio povero piede. Come dire, tre costole e un piede… Ho preso una semplice botta al piede, solo che poi sono andata all’allenamento e quindi avendoci lavorato sopra, si è infiammato tantissimo l’osso.