Un concorrente del Grande Fratello sta per abbandonare la Casa: lo sfogo notturno svela la sua decisione definitiva – VIDEO

Un concorrente del Grande Fratello sta per abbandonare la Casa: lo sfogo notturno svela la sua decisione definitiva.

Al Grande Fratello 2024 sembra in arrivo il primo ritiro. Enzo Paolo Turchi ha manifestato la volontà di lasciare il reality, apparendo profondamente scosso durante una conversazione con la coinquilina Pamela Petrarolo. “Mi dispiace, ho chiamato già tutti, è una cosa… però non ce la faccio. E’ in punto di morte…”, ha detto Turchi abbracciando Pamela, che si è mostrata in lacrime. Subito dopo, la regia ha cambiato inquadratura, ma sui social i fan sono convinti che il marito di Carmen Russo sia pronto a lasciare la Casa.

Enzo Paolo lascia il Grande Fratello: lo sfogo notturno

Nonostante i rumors, Turchi non sembra aver ricevuto cattive notizie dall’esterno. Parlando nella notte con il coinquilino Luca Calvani, il coreografo ha spiegato di sentirsi fuori posto nel contesto del reality: “Io sto bene quando faccio ballare. Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare”.

Il desiderio di Turchi di lasciare il programma non è nuovo: già un mese fa aveva confidato la sua intenzione, proponendo un “cambio” con Carmen Russo, entrata di recente nella Casa. “Voglio riabbracciare Maria e tornare alle mie cose. Non ce la faccio più a stare qui dentro”, aveva dichiarato il coreografo, sottolineando l’incompatibilità con alcune dinamiche del reality.

Il disincanto di Turchi verso il Grande Fratello

Negli ultimi giorni, Turchi ha continuato a esprimere la sua insofferenza, confidandosi nuovamente con Calvani in merito alle dinamiche di Shaila: “Non vedo il senso in queste cose. Mi pare tutto uno spettacolo. Ci sono spettacoli belli e altri di cattivo gusto”.

Per Turchi, l’ambiente e alcune situazioni sembrano aver perso di significato, e il coreografo ha ripetuto la sua intenzione di lasciare il reality.

La scheda di Enzo Paolo

Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, a 75 anni vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo.

Nato nella Napoli del dopoguerra, cresce tra mille difficoltà e racconta che fu la mamma a iscriverlo alla scuola di danza del San Carlo.

Negli anni ‘70 si afferma in tv come coreografo e primo ballerino in numerose trasmissioni cult della Rai e, nel 1971, accompagna Raffaella Carrà nell’iconico ballo del Tuca Tuca. Con Raffaella nasce un sodalizio umano e artistico molto importante, un legame fraterno.

In quegli anni partecipa a varie Canzonissima, Fantastico, Domenica In e anche al Festival di Sanremo. Nel 1983 arriva a Drive in e conosce Carmen Russo che sposa nel 1987. Un grande amore che dura da 42 anni e da cui, 11 fa, è nata Maria.