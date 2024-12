La decisione del Comune di Roma di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo ha scatenato un acceso dibattito. Il motivo? I contenuti ritenuti controversi dei testi del rapper, leader della scena trap italiana. Ad alimentare le polemiche, le dichiarazioni del sindaco Roberto Gualtieri, che ha commentato: “Qualcosa che non rifarei? Chiamare Tony Effe per il concerto di Capodanno”.

Dopo giorni di silenzio, Tony Effe ha scelto Instagram per rispondere, con un messaggio che ha toccato il cuore dei fan:

Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e ai miei colleghi che hanno preso posizione. Damme ‘na mano. Ci vediamo a Sanremo!

Le sue parole hanno generato un’ondata di solidarietà. Tra i primi a sostenerlo, il rapper Lazza, che ha commentato:

Anche la compagna di Tony, Giulia De Lellis, ha espresso il suo appoggio, condividendo il post sui social e scrivendo:

E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta. La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura.