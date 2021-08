Salmo, dopo il concerto gratuito organizzato in Sardegna (Olbia, per l’esattezza) in supporto della sua regione massacrata dagli incendi, ha fatto esplodere una polemica senza precedenti.

Concerto Salmo in Sardegna: Alessandro Amoroso e Fedez intervengono

Il rapper ha fatto sapere ora e luogo dell’evento solamente alcune ore prima e, proprio per questo motivo, non c’erano restrizioni e controlli.

Proprio per questo motivo, ed anche per merito dei video postati online, la mole impressionante di persone senza mascherine e nemmeno distanziamenti, hanno portato alcuni colleghi di Salmo ad intervenire.

Alessandra Amoroso, per esempio, ha fatto una sacrosanta richiesta a Salmo:

Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto… Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie #salmo.

Anche Fedez è intervenuto:

Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene). E mi rivolgo alla regione Sardegna e al sindaco di Olbia. In che modo pensate di rappresentare le persone che hanno scelto di seguire le regole per difendere i lavoratori e la comunità? Come fate a non rendervi conto (o a far finta) che una cosa del genere fatta alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, nella regione con la più alta incidenza di ricoveri legati al covid, non farà altro che peggiorare le condizioni della nostra amata Sardegna? E non pensiate di fare di tutta l’erba un fascio. Perché è inaccettabile che le stronzate di pochi ricadano su un intero settore che attende di ripartire da due anni.

Salmo non ha ancora risposto ma ha semplicemente limitato i commenti al suo ultimo post.