Ambra Angiolini e Fedez, con molta probabilità, presto potrebbero lavorare insieme ad X Factor 2022. Nell’attesa di scoprirlo, ieri il cantautore milanese ha lanciato una frecciatina agli organizzatori del Concerto del Primo Maggio.

Concerto Primo Maggio, Ambra risponde alla frecciatina di Fedez

“Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”, ha scritto Fedez sulle sue storie Instagram.

Ambra, prima di salutare il pubblico, ha letto il messaggio del rapper salutandolo con affetto: “Ciao Federico!”. Proprio il marito di Chiara Ferragni, ha condiviso il video ricambiando il saluto e aggiungendo un cuore.

Ecco il VIDEO.

Cosa è successo l’anno scorso

L’anno scorso Fedez fu protagonista di una lunga querelle con la Rai e con gli organizzatori, da lui accusati di averlo voluto censurare. La rottura tra il rapper e la televisione di Stato era iniziata poche ore prima del consueto concerto per la festa dei lavoratori.

Attraverso il suo profilo di Instagram, Fedez aveva raccontato di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai per il discorso che avrebbe tenuto sul palco, in cui criticava diversi esponenti della Lega per le loro posizioni sul ddl Zan. Immediata era arrivata la replica della Rai, che smentiva quanto raccontato dal cantante.

Per dimostrare la veridicità di quanto detto, Federico aveva quindi reso pubblica la telefonata tra lui, gli organizzatori dell’evento e i vertici di Rai3.