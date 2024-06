“Con chi ce l’ha Fedez?”, spunta una spiegazione ma non c’entra Chiara Ferragni: il messaggio enigmatico sui social

Fedez e Chiara Ferragni continuano ad essere l’argomento di discussione dei salotti televisivi Rai e Mediaset. Da Pomeriggio 5 all’Estate in diretta, tutti si occupano dei Ferragnez.

“Con chi ce l’ha Fedez?”, spunta una spiegazione ma non c’entra Chiara

E così, in diretta su Rai1, come svelano i colleghi di Biccy.it, Roberto Alessi ha confidato con chi potrebbe avercela Fedez nella canzone “Sexy Shop”.

“Lui con questa canzone si è ispirato ai dolori della sua vita e ha aperto il suo giovane cuore. Tutti gli artisti si ispirano alle proprie esperienze. Però fate attenzione, non ha mai detto una virgola contro la madre dei suoi figli”, ha esordito il direttore di Novella 2000.

Poi ha aggiunto:

Con chi ce l’ha nello specifico? Non con Chiara Ferragni, ma con l’entourage. Un indizio? L’ha detto nella famosa intervista a Belve. Ha fatto i nomi dicendo che la responsabilità di tutto quello che è successo con il pandoro non erano da riferire alla moglie…

Roberto Alessi ha parlato anche della probabile nuova fiamma di Federico:

Se sta con la modella francese o con quella spagnola? Io sono per il chiodo scaccia chiodo. Fedez è uscito da un periodo terrificante, anche se esce un paio di volte con un paio di modelle male non fa. Lui è single e non fa nulla di strano.

Fedez nell’intervista con Francesca Fagnani accusata il manager di Chiara Ferragni. Nella canzone “Sexy Shop” invece, parla di “amiche assetate di fama”.

Ieri Fedez ha anche pubblicato una foto mostrando il dito medio aggiungendo il brano “Ti vorrei dire”:

“Sono in riva al fiume ad aspettare, perché prima o poi lì vedrò il tuo cadavere, passare. E le parole scivolano come sul vetro. Il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro”.

Tuttavia, questa frecciatina potrebbe essere per Serena Mazzini (meglio conosciuta come Serena Doe, collaboratrice stretta di Selvaggia Lucarelli) dopo il vergognoso caso sulla chat Telegram dove sono stati diffusi contenuti privati di alcune attiviste italiane (di questo vi parleremo a breve qui su Blog Tivvù, non perdeteci di vista).