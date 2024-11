“Comportamenti intollerabili!”, duro provvedimento del Grande Fratello: violato il regolamento

Un fulmine a ciel sereno ha colpito i concorrenti del Grande Fratello. La produzione ha annunciato un provvedimento disciplinare a causa di ripetute violazioni del regolamento da parte di alcuni gieffini. La decisione, ufficializzata con un comunicato letto in casa da Luca Calvani e Amanda Lecciso, ha generato un clima di tensione.

Provvedimento disciplinare del Grande Fratello: i motivi

Secondo il comunicato, i concorrenti avrebbero più volte ignorato i richiami del Grande Fratello. Tra le infrazioni segnalate, spiccano comportamenti come comunicare in codice e togliersi il microfono, spesso coperti sotto il piumone per evitare di essere ascoltati. “Dopo i ripetuti richiami, Grande Fratello non può più tollerare certi comportamenti”, si legge nel messaggio ufficiale.

La violazione del regolamento è stata ritenuta tanto grave da spingere la produzione a decurtare il budget settimanale del 30%, portandolo a soli 238 euro.

La reazione dei concorrenti

L’annuncio ha scosso gli inquilini della casa. Clayton Norcross, visibilmente confuso, ha chiesto chiarimenti sul significato di “comunicare in codice”. Amanda e Luca hanno spiegato che si tratta di qualsiasi tentativo di eludere i microfoni per scambiarsi confidenze segrete.

Jessica Morlacchi ha ricordato che il microfono deve essere sempre indossato, anche sotto al piumone, mentre Luca Calvani ha esortato i coinquilini a un comportamento più responsabile: “Non moriremo di fame, ma dobbiamo essere più rispettosi delle regole”.

Non sono mancate le tensioni tra i concorrenti. Luca Calvani ha richiamato Lorenzo Spolverato per aver gettato sigarette nel giardino, invitandolo a maggiore rispetto per gli spazi comuni: “A casa tua fai lo stesso?”.