Negli ultimi giorni nella Casa del GF Vip sembra respirarsi un’aria pesantissima. Dopo il branco contro Soleil Sorge ed il triste spettacolo di ieri sera in diretta tv, adesso sembra essere toccato a Davide Silvestri, secondo alcuni vittima di un vero e proprio complotto.

Complotto contro Davide Silvestri? I sospetti del web

A finire al televoto dopo le ultime nomination è stato proprio Davide Silvestri con Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu. L’attore è stato colui che ha ricevuto più voti da parte dei suoi compagni, tra nomination palesi ed altre avvenute nel segreto del confessionale.

La decisione di far finire Silvestri al televoto, tuttavia, non sarebbe stata del tutto casuale secondo alcuni utenti del web, che anzi hanno intravisto un complotto ai suoi danni ad opera di quattro Vippone.

Durante la diretta del GF Vip, infatti, la regia si è spostata in salotto dove si trovavano Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo e Manila Nazzaro. Le Vippone conversavano in codice pronunciando solo l’iniziale del nome del malcapitato che avrebbero mandato in nomination. Manila è stata la sola a dire che avrebbe votato Amedeo vedendolo ormai stanco, mentre le altre hanno concordato per il nome dell’attore.

Al momento delle nomination, coloro che hanno votato Davide hanno espresso quasi tutti come motivazione il fatto che non sappia prendere una posizione o che sia addirittura “succube di Alex Belli”, come motivato da Katia Ricciarelli.