Commento spiazzante su Lorenzo e Shaila: Beatrice Luzzi cambia idea, cosa ha detto – VIDEO

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere gli spettatori del Grande Fratello. Dopo settimane di tensioni e incomprensioni, i due si sono confrontati nuovamente, questa volta in sauna, per cercare di chiarire i nodi di una crisi sempre più evidente. Il tutto è stato ulteriormente amplificato dalle recenti dichiarazioni di Beatrice Luzzi, opinionista del reality, che ha spiazzato il pubblico con un commento inaspettatamente favorevole alla coppia.

Beatrice Luzzi cambia rotta: il commento spiazzante su Lorenzo e Shaila

Ospite di Pomeriggio 5, Luzzi, che in passato aveva criticato soprattutto Shaila, ha deciso di spezzare una lancia a favore della coppia: “Io ci credo, come no! Loro soffriranno tanto anche fuori! Shaila si è ingelosita anche perché Zeudi è veramente molto interessante. Shaila e Lorenzo avranno sicuramente tante rotture ma anche tante riprese. Sono due persone che non si lasceranno né lì dentro, né secondo me fuori. È una di quelle coppie toste”.

Il confronto in sauna: le insicurezze di Lorenzo

Durante l’ennesimo confronto, Lorenzo ha aperto il cuore a Shaila, rivelando le sue difficoltà nel gestire la gelosia:

“Io vorrei solo un po’ di tatto in più quando accadono cose che possono amplificare le mie insicurezze. Sono stato tradito non solo nelle relazioni, ma in molti ambiti della mia vita. È un limite che voglio superare e vorrei farlo insieme a te”.

Lorenzo ha anche ammesso di essere pronto a costruire un rapporto solido con Shaila, ma ha sottolineato la necessità di fiducia reciproca: “Adesso che siamo all’inizio è un po’ complicato. Io ti voglio e sono pronto a volerti, ma alla base ci deve essere fiducia e la volontà di superare insieme queste difficoltà”.

Shaila, dal canto suo, ha mostrato comprensione ma anche un certo disagio nei confronti delle richieste di Lorenzo:

“In realtà, siamo in due a non accettarci del tutto. Io voglio aiutarti a superare questi limiti, ma tu devi fidarti di quello che ti dico. Non possiamo andare avanti se non c’è fiducia”.

La ballerina ha poi ricordato un episodio che le ha fatto capire quanto le insicurezze di Lorenzo stiano influenzando il loro rapporto: “Ieri ho abbracciato Tommy e ho pensato: ‘Se stessi con Lorenzo si arrabbierebbe’. Questo non deve succedere. Non voglio una relazione basata su paure e gelosie”.

Nonostante le difficoltà, Shaila e Lorenzo sembrano determinati a lavorare sui loro problemi, anche se il loro futuro, sia dentro che fuori dalla Casa, appare incerto. Il pubblico, intanto, continua a seguire con attenzione ogni sviluppo di questa turbolenta relazione.