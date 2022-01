Il rapporto d’amore tra Delia Duran e Alex Belli è basato sulla complicità e la verità. Per questo motivo la modella venezuelana si è sentita “tradita” dal man più per le parole utilizzate nei confronti di Soleil Sorge che per tutto quello che è accaduto tra di loro al Grande Fratello Vip.

Coming out di Delia Duran al GF Vip: “Mi piacciono anche le donne”

Delia parlando con Soleil ha pubblicamente affermato di essere attratta anche dalle donne, facendo apertamente coming out come bisessuale:

Io gli ho confessato tutto quello che ho fatto con le mie amiche, lui ha detto che sono proprio la donna che vuole avere, è scappato dalle sue ex perché erano sempre gelose che lui prendesse una modella per lo studio per delle foto anche nude a me non mi da fastidio perché è il suo lavoro. Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto la tromb*ta a quattro con una sua amica perché io sono fatta così. Amo anche le donne, a me piacciono le donne e lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa.

Delia Duran aveva già espresso il suo interesse per le donne anche durante una puntata di Live Non è la d’Urso (anche se, successivamente, aveva aggiustato il tiro in una intervista a Novella 2000):

Io mi riferivo al mio modo di essere. Non sono egoista, invidiosa. Se vedo una donna bella, anche fisicamente, non ho paura di dire che mi piace. Poi in TV hanno frainteso e ho lasciato correre, ma non intendevo parlare della mia sessualità.