Carolina Morace, ex attaccante della Nazionale femminile di calcio si è confidata con il Corriere della Sera presentando sua moglie facendo coming out in maniera serena e normale, come è giusto che sia: “Con mia moglie, Nicola Jane, desideriamo un figlio”, svela.

Carolina Morace fa coming out: “Amo una donna e faremo un figlio insieme”

Il primo incontro tra Carolina Morace e la moglie è avvenuto a Tokyo, per non separarsi mai più: “Si chiama Nicola ma si legge Nìcola, non potevo saperlo. La chiamai con il secondo nome, Jane, mi sembrava più “da donna”, e lei, guardandomi intensamente, mi disse: “Perché mi chiami Jane?””.

La ex calciatrice e coach, svela perché ha scelto proprio ora di fare coming out:

Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova. L’ho fatto per i più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi.

Il mondo del calcio, purtroppo, è pieno di pregiudizi:

Il mondo del calcio è pieno di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più.

Con la moglie si sono sposate due volte:

La proposta gliel’ho fatta nel giorno del mio quarantottesimo compleanno. Avevo comprato gli anelli, avevo ripassato per ore la frase “vuoi sposarmi?”. Sono una donna tradizionale, sì, anche in questo caso sono rimasta me stessa. E credere che prima nella mia vita non avevo mai pensato al matrimonio. Ci siamo sposate una prima volta a Bristol, sul piroscafo SS Great Britain e poi in Australia.

In ultimo, il desiderio: