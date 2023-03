Come sta Papa Francesco? Bergoglio ricoverato in ospedale: “Infezione respiratoria”

Come sta Papa Francesco? Preoccupazione per lo stato di salute del Pontefice dopo essere stato trasferito, nel pomeriggio di oggi, in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. In un primo momento si era parlato di “alcuni controlli precedentemente programmati”, ma successivamente è stato precisato che già da alcuni giorni il papa lamentava difficoltà respiratorie.

Papa Francesco ricoverato: come sta?

Le condizioni di salute di Papa Francesco sarebbero poi peggiorate nel corso della mattinata di mercoledì, ritenendo necessario il suo ricovero. Secondo il Vaticano – scrive Il Post – i controlli medici avrebbero evidenziato una infezione respiratoria “che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.

Escluso il Covid e, tutto sommato, le condizioni di Bergoglio non sarebbero descritte come preoccupanti. Annullati, tuttavia, per domani e dopodomani tutti gli appuntamenti del papa.

I precedenti problemi di salute

Papa Francesco, 86 anni, in passato aveva già registrato diversi problemi di salute: nell’estate del 2021 fu ricoverato per una operazione al colon; da cinquant’anni vive senza buona parte del polmone destro, perso a causa di un’infezione contratta da giovane. Da tempo soffre anche di un dolore al ginocchio destro che lo costringe a muoversi in sedia a rotelle.

Lo scorso dicembre, il pontefice ha detto in un’intervista di aver già firmato le dimissioni “in caso di impedimento per questioni mediche”.