Oggi pomeriggio Mara Venier ha dovuto interrompere anticipatamente Domenica In dopo una brutta caduta nel dietro le quinte del programma che le ha fatto sbattere la testa provocandole un bernoccolo in testa.

Mara Venier in ospedale per accertamenti medici dopo la brutta caduta

Secondo quanto apprende Fanpage.it, la Venier è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico. È stato un momento molto difficile ma che, al tempo stesso, ha dimostrato la grande professionalità e la disponibilità, la passione che Mara Venier mette da sempre nel suo lavoro.

Qualche minuto fa la stessa conduttrice ha postato un selfie mostrando il grosso bernoccolo ed affermando di stare bene.

Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sono caduta di faccia con gli occhiali. Io comunque non mollo. Mi dovete abbattere.