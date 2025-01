Come sta Helena dopo il Grande Fratello? Luca Calvani sa tutto, rivelazioni e censura

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha sollevato un’ondata di polemiche dentro e fuori la Casa. Dopo settimane di tensioni e discussioni con altri concorrenti, la modella brasiliana è stata costretta ad abbandonare il gioco al televoto contro Shaila Gatta. Ma a far discutere ancora di più sono state le parole di Luca Calvani, che ha rivelato di aver avuto un contatto con Helena – diretto o meno – dopo la sua eliminazione.

Luca Calvani rompe il silenzio su Helena Prestes: “Sta bene, l’ho sentito”

“Sta bene, l’ho sentito stamattina”, ha detto Calvani durante una conversazione con Javier Martinez. Ma il dettaglio che ha davvero scosso il pubblico è arrivato subito dopo: la regia ha improvvisamente censurato il resto della conversazione, lasciando gli spettatori con più domande che risposte.

Il video della scena è diventato virale sui social, in particolare su X, dove molti utenti si sono chiesti se fosse possibile che i concorrenti del reality abbiano contatti con gli eliminati o notizie sugli stessi.

Posso pure sentire le persone uscite e chiamare i parenti? Che circo! #shailenzo pic.twitter.com/aaO1DEyMrU — Stefania_87 (@SFra87) January 14, 2025

“Ma allora possono anche telefonare ai familiari?”, ha scritto un utente, alimentando i dubbi sul regolamento del programma. Alcuni, però, ipotizzano che Calvani stesse scherzando, anche se la decisione della regia di silenziare l’audio sembra contraddire questa ipotesi.

Non è solo la conversazione di Calvani a far discutere. Anche il televoto che ha portato all’eliminazione di Helena Prestes è finito sotto accusa. Un errore nella pubblicazione dei risultati ha scatenato l’ira dei fan, che hanno parlato di possibile trucchetto per favorire una concorrente. Secondo fonti vicine al programma, l’errore sarebbe dovuto a un caricamento sbagliato dei file, ma ciò non è bastato a placare le critiche.