Come sta Gustavo Rodriguez, coinvolto nell’incendio: gravi ustioni, la reazione di Belen e Cecilia

Un grave incidente ha coinvolto ieri Gustavo Rodriguez, padre della celebre showgirl Belen Rodriguez. L’uomo, 65 anni, è stato ricoverato d’urgenza con ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, dopo un incendio divampato in un capannone nella zona industriale di Gallarate, in provincia di Varese.

L’incendio: cosa è successo a Gustavo Rodriguez e come sta

Il fatto è avvenuto nella mattinata di giovedì, poco dopo le 10, all’interno di un capannone condiviso da diverse attività produttive. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia di Gallarate, l’incendio sarebbe riconducibile a una dinamica accidentale. Gustavo Rodriguez utilizzava uno spazio come deposito quando si è verificato l’incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, inizialmente soccorso in codice rosso, è stato trasferito al Niguarda di Milano dopo essere stato stabilizzato. Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale, ma le sue condizioni sarebbero gravi.

Il silenzio della famiglia Rodriguez

La famiglia Rodriguez si è chiusa in un rispettoso silenzio. Belen e Cecilia Rodriguez hanno sospeso la loro attività sui social, mentre nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dalla moglie di Gustavo, Veronica Cozzani, o dal figlio Jeremias.

Chi è Gustavo Rodriguez

Nato a Buenos Aires nel 1959, Gustavo Rodriguez è noto per il suo ruolo di supporto alla carriera della figlia Belen, che ha contribuito a portare la famiglia in Italia dall’Argentina. In gioventù, Gustavo ha preso i voti come pastore della Chiesa Anglicana argentina, un ruolo abbandonato in seguito.

La sua passione per la musica lo ha reso protagonista di momenti memorabili, come una performance a Sanremo insieme a Belen. Abile chitarrista e violinista, Rodriguez ha sempre mantenuto un forte legame artistico con la sua famiglia.