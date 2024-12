Come sta Gustavo Rodriguez dopo l’incidente? Belen, Cecilia e mamma Veronica intervengono

Gustavo Rodriguez, padre delle showgirl argentine Belen e Cecilia Rodriguez, sta lentamente migliorando dopo il grave incidente avvenuto nei giorni scorsi a Gallarate, in provincia di Varese. L’uomo, 65 anni, è stato vittima di un incendio che gli ha causato gravi ustioni alle mani e al viso. Ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, Gustavo è ora fuori pericolo di vita, come confermato dalla moglie Veronica Cozzani e dalle figlie tramite i social.

Come sta Gustavo Rodriguez? Le parole di Veronica Cozzani, Belen e Cecilia

Veronica Cozzani, moglie di Gustavo, ha ringraziato pubblicamente chi ha mostrato affetto in questo momento difficile: “Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile, sono una carezza per l’anima”.

Rispondendo a una domanda su Instagram, ha rassicurato i follower sullo stato di salute del marito: “Meglio, grazie”.

Anche Cecilia Rodriguez ha condiviso un messaggio di speranza, sottolineando i piccoli progressi quotidiani del padre: “Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passettino avanti. Forza papà, ti amiamo.”

Per la prima volta dall’incidente, anche Belen Rodriguez ha espresso pubblicamente il suo affetto e il suo supporto al padre. Commentando il post della madre, ha scritto: “Andrà tutto bene. Lui è la mia forza romantica. E voi (mamma, Cecilia e Jeremias) la mia forza concreta. Pregando Dio”.

Parole che riflettono la coesione familiare in un momento così delicato.

Cosa è successo a Gustavo?

L’incidente è avvenuto in un capannone condiviso con altre attività commerciali a Gallarate. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcune fiamme si sono accidentalmente propagate mentre Gustavo stava sbrigando delle faccende. Testimoni oculari lo hanno visto correre fuori dall’edificio, con il fuoco che avvolgeva braccia e viso.

Le ustioni riportate sono di secondo grado e interessano circa il 10% del corpo, principalmente le braccia e il viso. Non è ancora chiaro se ci saranno danni permanenti, ma i familiari hanno confermato che i miglioramenti fanno ben sperare.