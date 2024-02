Sono state ore di forte preoccupazione al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo durante la notte ha infatti avuto un malore e, dopo essere stato soccorso dai compagni di avventura, è uscito dalla Casa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Dalla produzione del reality fanno sapere che le sue condizioni al momento sono buone e rientrerà in gioco appena possibile.

Giuseppe Garibaldi si è sentito male nella notte tra l’1 e il 2 febbraio.

Gli altri inquilini lo hanno immediatamente soccorso, avvisando la produzione di quello che stava succedendo.

Tra coloro che hanno dimostrato vicinanza al concorrente del Grande Fratello c’è anche Rita Dalla Chiesa:

Sono ragazzi. Al di la’ del legittimo tifo per quello che e’ solo un gioco, vanno rispettati come persone. La vita vera e’ un’altra cosa. Siamo con te.

Anche la produzione del reality è intervenuta:

Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile.

Secondo Deianira, il concorrente sarebbe già uscito dall’ospedale e tornerà in gioco nel corso della diretta del lunedì sera:

Ho avuto una soffiata non posso ovviamente dire da chi pare che Garibaldi attualmente non sia più in ospedale ma in isolamento e lunedì ritorna in trasmissione. Ovviamente avrebbero potuto dirlo anche loro nel caso… ma l’ho detto io.