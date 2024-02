Con molta probabilità Giuseppe Garibaldi non rientrerà più nella Casa del Grande Fratello. Dopo due malori, il calabrese potrebbe lasciare la residenza di Cinecittà e, proprio in queste ore, Anita e Beatrice ne hanno parlato.

“Mi disturba anche chiedere perché mi rispondono sempre con la stessa cosa: “Sta bene, ed è tutto ok”. L’importante è che stia bene. Questa è l’unica cosa…”, ha affermato Anita in bagno.

“Deve fare comunque 48 ore. L’importante è che torni in forma perché se sta qua si stressa. Ma tu pensi che sia da stress?”, ha chiesto Beatrice.

“Io penso che non si sia mai ripreso dalla prima volta sinceramente”, ha concluso la Olivieri.

Per la prima volta Beatrice e Anita concordano E hanno ragione,la salute vale più del gioco e Giuseppe non si è mai ripreso dalla prima volta quindi o torna in forma o è inutile perché somatizza troppo e rischia di avere una ricaduta❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/lEIJ1GZhZ1

E’ passata quasi una settimana da quando, lo scorso martedì, Giuseppe Garibaldi ha lasciato nuovamente la Casa del Grande Fratello per problemi di salute non meglio precisati. L’ultimo aggiornamento ufficiale è arrivato lo scorso mercoledì, quando nel corso della recente puntata Alfonso Signorini ha chiarito:

Intanto nelle ultime ore sono giunte delle segnalazioni a Deianira Marzano, secondo le quali Garibaldi sarebbe ormai destinato a lasciare il reality. Ma qual è la verità? Ecco cosa scrive in merito Fanpage.it:

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, fonti vicine al reality hanno fatto sapere a Fanpage.it che Giuseppe Garibaldi, attualmente, si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti per appurare se le sue condizioni di salute gli consentiranno di poter rientrare nella casa di Cinecittà. A Fanpage.it spiegano che il suo ritorno in tv non è sicuramente previsto per la prossima puntata di lunedì 19 febbraio 2024. Intanto in casa vige il massimo silenzio: il reality potrebbe aver chiesto ai concorrenti di mantenere il massimo riserbo sulla questione.