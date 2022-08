Dopo la grande paura e la corsa d’urgenza in ospedale per via di un malore, Francesco Chiofalo si era trincerato dietro il silenzio. Oggi, a distanza di alcuni giorni, l’ex Lenticchio della TV svela come sta.

Come sta Francesco Chiofalo? Silenzio rotto: “Non sono presentabile”

Sto attraversando un momento difficile e sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio ma non sto ancora bene e non mi voglio far vedere, purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram… Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto e voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole.

Queste le parole condivise su Instagram da Francesco Chiofalo.

Ma cosa gli è accaduto?

Facciamo un veloce riassunto per chi non lo sapesse. L’ex Pupo si trovava a Catania e si è sentito male mentre era in un locale. Trasportato d’urgenza in ospedale, lamentava la mancata sensibilità di una gamba.

Successivamente è stato avvistato all’aeroporto di Roma sulla sedia a rotelle, così come potete vedere tramite i video che vi postiamo in apertura e chiusura del nostro articolo.