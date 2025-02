Come sta Fedez prima di Sanremo 2025 e con chi andrà all’Ariston

Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2025, l’evento musicale più atteso dell’anno. Tra i protagonisti della kermesse c’è anche Fedez, che si prepara a calcare il palco dell’Ariston con il suo brano “Battito”. Il rapper, ospite negli studi di Radio Italia, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua canzone, del significato del testo e delle emozioni che sta vivendo a poche ore dall’esibizione.

Ma a stupire i fan e gli addetti ai lavori è stato il suo stato di forma: Fedez appare sereno e in grande energia, un aspetto tutt’altro che scontato considerando le difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi.

Nel corso dell’intervista, come riportato da Biccy.it, Fedez ha ammesso di sentire l’ansia da palco, ma in una forma “sana” e stimolante. Le sue parole rivelano la consapevolezza di chi ha già affrontato la pressione di Sanremo e vuole godersi al meglio questa nuova occasione:

Come sto? Molto bene, grazie. Stiamo facendo grandi prove, tantissime prove, si va avanti e si aspetta il giorno dell’esibizione vera in diretta. Le differenze di quest’anno rispetto alla mia partecipazione del 2021? Se me la vivrò diversamente questa volta? Me lo auguro, perché non me l’ero vissuta molto bene dal punto di vista psicofisico, quindi mi auguro che questa volta sia un po’ meglio. Poi credo che un po’ di ansia fa sicuramente parte delle emozioni che si porta dietro questo tipo di evento, ma è un’ansia sana alla fine e ci sta.