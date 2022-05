Come sta Eva Henger dopo l’incidente? Complicanze, slitta l’operazione: le news

Come sta Eva Henger dopo l’incidente stradale avuto in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti? Le ultime news sono giunte dalla trasmissione Pomeriggio 5 che ha fatto il punto sulle condizioni di salute della modella ungherese, mamma di Mercedesz Henger.

Come sta Eva Henger dopo l’incidente? Novità anche su Massimiliano Caroletti

Eva Henger era alla guida dell’auto quando è avvenuto il terribile frontale nel quale hanno perso la vita due passeggeri che procedevano in senso contrario. La modella ungherese è stata sottoposta ad alcoltest e test antidroga risultando negativa.

Immediatamente le condizioni di salute di Eva Henger e del marito Massimiliano Caroletti sono apparse molto gravi. I due si trovano in due differenti ospedali, fortunatamente non in pericolo di vita.

A Pomeriggio 5, oggi è stato confermato che la Henger dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico inizialmente previsto per oggi ma poi rimandato a domani per via di una complicanza. Pare infatti che nelle passate ore ad Eva sia stato trovato del liquido nella milza, preferendo così attendere prima dell’operazione.

In merito a Massimiliano Caroletti, il giornalista Roberto Alessi ha riferito le incredibili dichiarazioni ricevute privatamente: