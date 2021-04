Come sta Elisa Isoardi dopo l’abbandono de L’Isola? Dietro il silenzio spunta una ipotesi

Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi per dei problemi agli occhi. Mentre l’attore ha subito aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, la conduttrice non ha proferito parola dopo l’uscita: come sta?

Come sta Elisa Isoardi dopo l’abbandono de L’Isola?

È possibile che Elisa Isoardi abbia potuto cambiare idea restando in Honduras. Stasera potrebbe arrivare un colpo di scena con il suo reinserimento in gioco. Brando Giorgi, infatti, ha immediatamente aggiornato i fan mentre la conduttrice e il suo staff si sono trincerati dietro il silenzio.

Proprio per questo, la mancanza di notizie ha aperto un timido sentiero verso l’ipotesi del ritorno in gioco. Staremo a vedere cosa accadrà stasera nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5.

Cosa è successo alla Isoardi

Un lapillo bollente mi è finito nell’occhio. Ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Devo dire che ieri sera ho pensato al peggio perché non ci vedevo più. Stanotte è un po’ dura, ora mi sono rassicurata.