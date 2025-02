Come sta Eleonora Giorgi? “Metastasi al cervello, dovrei chiamare Trump per una cura sperimentale”

Eleonora Giorgi, attrice amatissima dal pubblico italiano, ha rilasciato una toccante intervista a Verissimo rivelando un aggiornamento drammatico sul suo stato di salute: le è stata diagnosticata una metastasi al cervello. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan, ha acceso i riflettori sulla difficile battaglia che l’attrice sta affrontando contro il cancro, già noto per aver colpito il suo pancreas.

Eleonora Giorgi e la lotta contro la malattia: la metastasi al cervello

Con estrema lucidità e una sincerità disarmante, Eleonora Giorgi ha raccontato il suo percorso, senza nascondere la paura e la vulnerabilità che una diagnosi del genere porta con sé. “Hanno scoperto una metastasi al cervello e mi hanno fatto la radiochirurgia. Tutti quelli che hanno a che fare con un tumore conoscono la radiochirurgia, ma si trattava di cervello e non nascondo che ho avuto un po’ di paura”, ha dichiarato l’attrice in collegamento da casa sua.

Nonostante la gravità della situazione, Eleonora Giorgi non si arrende. La sua unica speranza risiede in una cura sperimentale ancora non approvata. Con amarezza e un pizzico di ironia, ha commentato la frustrazione legata ai tempi della burocrazia internazionale:

Non so se dovrei chiamare Trump per far approvare la medicina. Ci sono migliaia di persone come me, stiamo aspettando un timbro negli Stati Uniti anche se poi, anche una cura sperimentale sai, ci vuole coraggio.

La Giorgi ha poi parlato del suo rapporto con i figli e il nipotino, fonte di forza e motivazione per continuare a combattere: “L’attaccamento dei miei ragazzi a me e alla vita è talmente forte che mi sono consegnata a loro, facendo tutto ciò che ritengono importante, sennò mi sarei abbandonata al mio destino, senza intervenire”.

Un pensiero speciale è rivolto al piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La paura di non essere più presente nella vita del nipotino è una delle preoccupazioni più dolorose per l’attrice:

Ripiombo nella realtà solo quando penso che tutto questo potrebbe finire da un momento all’altro e non voglio. Mi strazia pensare di non vedere più le persone del cuore, ma la vita è così.