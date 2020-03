Come sta Donatella Rettore? “Tantissimo amore attorno a me, è stato spiazzante!”

Donatella Rettore aggiorna gli estimatori sul suo stato di salute. Solamente qualche giorno addietro, la cantante aveva dichiarato di lottare contro un tumore nell’attesa di operarsi nuovamente (cliccate qui). Adesso, a distanza di qualche giornata, ha voluto raccontare come sta vivendo questi momenti così duri.

Donatella Rettore, come sta? “Tantissimo amore attorno a me”

“Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non credevo siete stati meravigliosi. E’ stato spiazzante!”, queste le parole di Donatella Rettore su Twitter. L’artista ringrazia in questa maniera i numerosissimi fan che l’hanno sostenuta dopo la seconda operazione.

La cantante aveva raccontato la settimana scorsa sui suoi social di essere stata operata allo Iov, l’Istituto Oncologico Veneto, spiegando che avrebbe dovuto rioperarsi in fretta a causa di un esame istologico non buono. “Ma adesso, più di prima, abbiamo bisogno d’amore – scrive l’interprete di Lamette – specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love&Peace”.

Speriamo che Rettore possa riprendersi quanto prima… da parte nostra, quindi, un grandissimo abbraccio virtuale oltre le distanze.