Nego de Borel è stato squalificato da La Fazenda 13 dopo le accuse di un presunto stupro ai danni di Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip attualmente in Brasile per partecipare a questo nuovo reality show.

Dayane Mello, interrogata sulla questione, ha svelato di non ricordare nulla ma i video diffusi dal web parlano abbastanza chiaro pur non mostrando apertamente le immagini.

Nego de Borel aveva con sè dei preservati e, la famosa sera del potenziale stupro, si è sentito chiaramente il rumore di qualcosa che veniva strappato (esattamente come accade quando si apre un condom utilizzando i denti per strappare via la protezione che lo avvolge).

Perdonate la brutalità dei dettagli ma sul web, da giorni, abbiamo letto commenti spregevoli che mettono in discussione una violenta che a noi, purtroppo, pare ovvia ed è giusto che vada “urlata” in ogni modo senza passare in secondo piano.

Ma come sta Dayane Mello? La domanda è retorica, perdonateci pure per questo. Naturalmente non sta affatto bene ed i fan (coloro che hanno avuto il merito di salvarla da questa agonia) stanno documentando sui social proprio i suoi stati d’animo attuali.

Dayane ha anche specificato per quale motivo ha accettato questo reality show:

Il mio obiettivo non è vincere questo programma, ma essere conosciuta e lavorare anche in Brasile, poter tornare dalla mia famiglia con mia figlia perché sono stata lontana 15 anni. Non è per il denaro, non toccherò quello che guadagno qui ma lo metterò da parte per loro.

A volte mi chiedo: che ci faccio qui se non è ciò che mi rende felice? Sono qui per creare delle opportunità per il futuro ma ad un certo punto basta, arriveranno altre cose che mi renderanno più felice. Non è la fama o il denaro, è per costruire qualcosa per il futuro di mia figlia. Sono qui per lei sì… non so per me, ma per lei sì. per me non lo so, capisci?

E’ molto complesso, perché sembra che ciò che faccio è invano. ho raggiunto dei buoni risultati ma nessuno sa quello che sento dentro. Ho un trauma molto grande, la morte di Lucas, tutto quello che la mia famiglia sta passando, tutto quello che sto passando io in questo momento.