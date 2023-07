Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano a catalizzare l’attenzione dei fan anche dopo il Grande Fratello Vip. Le loro continue (ed eclatanti) rotture sono diventate ormai un vero must per gli appassionati di trash.

Anche ieri, Daniele Dal Moro, durante una diretta su Twitch, ha continuato a parlare del suo rapporto d’amore (ormai concluso?) con Oriana Marzoli, tirando in ballo anche la questione del “narcisismo”, dopo un video che – ipoteticamente – si sarebbero scambiate in chat le OMG parlando di lui.

Dal Moro, nonostante un paio di frecciatine, ha ringraziato il fandom con la voce tremante ed ha svelato come sta al momento dopo la rottura con Oriana:

Avevo anche io un pezzetto di cuore, ora non ho più neanche quello. Non mentirò, non sto bene, ovviamente non sto bene.

E se Daniele fa dirette Twitch dove si sfoga con i fan, Oriana partecipa ad eventi e viene criticata. Vi ricordo che ognuno reagisce a modo suo alle rotture. Non è detto che piangere tutto il giorno faccia conquistare la “medaglia della sofferenza”.

Quando finisce una relazione non ci sono né vincitori né vinti, ficcatevelo bene in testa.

“… Io so solo che mi fate tanto bene e che mi volete tanto bene, che me lo avete sempre dimostrato che non mi avete mai abbandonato. Cercherò sempre di farvi sentire che Daniele c’è, come voi ci siete stati sempre per me.”

Dani ❤‍🩹😭#oriele pic.twitter.com/BZ5j0xNCzX

— sisonokevin (@Oriele__Era) July 14, 2023