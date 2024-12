Bianca Balti, celebre modella italiana, sta affrontando una delle battaglie più difficili della sua vita: la lotta contro il tumore. Nel servizio de Le Iene firmato da Nicolò De Devitiis, in onda questa sera, Bianca si è mostrata nella sua autenticità, condividendo momenti di vita quotidiana tra Los Angeles e Milano.

Bianca Balti ha deciso di raccontarsi senza filtri, affrontando il tema della malattia con l’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, il quale ha trascorso 48 ore con lei. Nicolò l’ha prima raggiunta a Los Angeles, per poi fare ritorno a Milano, tra impegni lavorativi e sedute di chemioterapia.

In passato la Balti aveva non solo proceduto ad un ciclo di crioconservazione degli ovociti ma si era anche sottoposta a mastectomia preventiva, sapendo di essere portatrice di una mutazione genetica BRCA. A Le Iene ha raccontato:

Sono sempre stata una ragazzina sorridente e credo che questa cosa che mi è successa adesso mi abbia reso la vita ancora più bella […] Era l’8 di settembre, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto. Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine.