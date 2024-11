Come sta Anastasia Kuzmina dopo l’incidente a Ballando: ecco chi la sostituirà – VIDEO

Sabato 16 novembre, durante una puntata di Ballando con le stelle, la ballerina Anastasia Kuzmina ha affrontato un momento difficile. Un infortunio le ha impedito di completare l’esibizione con Francesco Paolantoni, ma con determinazione ha portato a termine la performance. Nelle ore successive, Anastasia ha aggiornato i fan sulle sue condizioni attraverso un video su Instagram.

Come sta Anastasia Kuzmina dopo l’incidente a Ballando

“Vi volevamo aggiornare sulla situazione attuale che si è sviluppata positivamente. Non ho fratture, non ho nulla di rotto. Ho un legamento lesionato, ma non è grave, non è gravissimo. Non posso appoggiare il piede a terra per un po’ di giorni. Verso la fine della settimana proverò ad appoggiarlo per terra. Credo molto nel mio corpo e quindi spero di riuscire comunque a ballare con Francesco sabato. Anche se tutti vogliono sostituirmi”.

A rincuorare il pubblico è stato anche Francesco Paolantoni, che ha ribadito il suo sostegno incondizionato: “Se non dovesse esserci lei non ci sarei neanche io. Andiamo avanti insieme o no. Lei al posto dei legamenti ha dei cavi d’acciaio. E chi la uccide?”.

Cosa è successo a Anastasia sabato sera: l’incidente

L’incidente è avvenuto in diretta, ma la ballerina inizialmente non si era resa conto della gravità: “Solo davanti alla giuria ho sentito un dolore lancinante. La buona notizia è che non ci sono fratture”.

Tuttavia, un periodo di riposo è inevitabile.

Anastasia ha spiegato che, pur non potendo appoggiare il piede, spera di esibirsi nello spareggio previsto nella prossima puntata: “Spero di ‘ballare’ in qualche modo lo spareggio, di passarlo e di far arrivare Francesco più avanti possibile in questo percorso. Se non dovessimo riuscire, c’è sempre il ripescaggio”.

Chi sostituirà la ballerina

Milly Carlucci ha convocato in sala prove sia Francesco Paolantoni che Anastasia Kuzminia per comunicargli la decisione di “assumere” Giovanni Pernice come sostituto della ballerina. “Lui proverà… – ha detto la conduttrice – ma sarà una sala prove a tre. Anastasia guiderà, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Caro Paolantoni, quando sarai uscito dalle grinfie di Pernice saprai cos’è la sofferenza e potrai interpretare il tango“.