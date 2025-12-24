Come sta Alfonso Signorini, parla una sua amica storica

Come sta Alfonso Signorini..

Alfonso Signorini, il sostegno di Valeria Marini dopo le polemiche: “Sta soffrendo moltissimo”

Dopo le recenti accuse finite al centro dell’attenzione mediatica e l’interrogatorio di Fabrizio Corona avvenuto in Procura a Milano, emergono nuove indiscrezioni sullo stato d’animo di Alfonso Signorini. A parlare è una delle persone a lui più vicine: Valeria Marini, amica storica del conduttore del Grande Fratello Vip.

Nel corso di una diretta Instagram andata in onda ieri pomeriggio, la showgirl ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere il giornalista, sostenendo che l’intera vicenda sarebbe stata costruita con l’obiettivo di generare clamore e danneggiarlo.

Nonostante in molti pensassero che Signorini avrebbe scelto il silenzio dopo la pubblicazione di Falsissimo – Il Prezzo del Successo lo scorso 15 dicembre, il direttore editoriale di Chi si è mostrato in televisione già il giorno successivo, partecipando alla trasmissione Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi. Nei giorni seguenti è apparso anche a Mattino 5, dimostrando di non volersi sottrarre al confronto pubblico.

Queste presenze, però, non significherebbero affatto che le accuse non lo abbiano colpito sul piano personale. A confermarlo è stata proprio Valeria Marini, che rispondendo alle domande dei follower ha raccontato come sta vivendo questo momento il suo amico.

“Auguro tanta serenità a tutti, in primis l’auguro ad Alfonso che sicuramente… anzi, so per certo che sta soffrendo moltissimo per tutta questa storia. Ma uno non si deve far scalfire dalle cattiverie, non bisogna farsi abbattere, ma aspettare, perché tutto si risolve e la verità viene a galla“.

Parole di affetto e incoraggiamento che testimoniano la vicinanza della showgirl a Signorini in una fase particolarmente delicata della sua vita pubblica e privata.