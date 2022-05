Alessandro Basciano in questi giorni è stato operato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, per via della lontananza dai social per qualche giorno, aveva impensierito molto i fan.

Come sta Alessandro Basciano dopo l’operazione?

Per questo motivo, il suo amico Amedeo Venza ha scritto un post svelando il motivo della sua lontananza da Instagram: “Ragazzi, mi state chiedendo perché Alessandro è assente dai social… colgo l’occasione per fargli un sincero in bocca al lupo perché domani subirà un intervento chirurgico un po’ fastidioso!”.

Sophie Codegoni, invece, è intervenuta su Instagram mostrando proprio il fidanzato per tranquillizzare i fan:

Allora, ci siamo. Siamo tutti qui per Basciano. Che sta bene. Come stai? Alla grande? Ha fatto il tragico tutto il giorno per essere servito e riverito… In realtà sta benissimo, sta meglio di tutti e ora si torna a casa. Andiamo? Stasera, giustamente, stiamo a casa. Non vorrai mica uscire a cena stasera…

Per fortuna Alessandro sta bene ed è tornato a casa: ecco il video.

Eh comunque sarà IL NERO il.colore preferito del Bascy!!..MA Come gli dona!!! TANTA ROBA!#basciagoni pic.twitter.com/So2PldBLv9 — Ginevra (@Ginevra00000) May 9, 2022