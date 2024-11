Come si chiama il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna? Venditti spoilera il nome in diretta tv!

Il mistero sul nome del futuro figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sembra finalmente risolto. A svelarlo è stato Antonello Venditti durante la sua partecipazione a Domenica In. Il cantautore ha clamorosamente spoilerato il nome del primogenito della coppia, scatenando le reazioni sui social.

Ultimo e Jacqueline Luna: il mistero della lettera “E” del figlio

Sin dall’annuncio della gravidanza, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, e la compagna Jacqueline Luna hanno mantenuto il riserbo sul nome del nascituro fino all’ultimo, rivelando solo un enigmatico indizio: la lettera “E”. Questo dettaglio ha scatenato un vero e proprio dibattito tra i fan, che si sono cimentati in ipotesi e congetture.

Tra le possibilità più discusse, molti avevano immaginato nomi come Edoardo, in memoria di un caro amico del cantante, o Emanuele, per ragioni personali. Ma durante l’intervista, Venditti ha rotto il silenzio, dichiarando: “Il figlio di Ultimo si chiamerà Enea”.

La dichiarazione di Venditti ha sorpreso tutti, suscitando un misto di emozione e curiosità (ma anche ironia). Sebbene l’annuncio ufficiale da parte della coppia non sia ancora arrivato, lo spoiler del celebre cantautore ha catalizzato l’attenzione del pubblico e scatenato commenti ironici sul web.

Intanto la coppia, come anticipato anche da Mara Venier, si troverebbe a New York, dove molto presto dovrebbe venire alla luce il piccolo Enea.