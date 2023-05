E’ morta all’età di 70 anni la giornalista Maria Giovanna Maglie. Il decesso sarebbe sopraggiunto nella notte, al San Camillo Forlanini, dove la donna era ricoverata per via di una complicazione venosa. La notizia è giunta su Twitter tramite Francesca Chaouqui, che ha spiegato di essere al suo fianco fino all’ultimo.

Com’è morta Maria Giovanna Maglie: addio alla giornalista

Maria Giovanna Maglie aveva già avuto in passato gravi problemi di salute, tanto da aver necessitato di due mesi di ricovero per via di una serie di interventi chirurgici. Al Corriere della Sera aveva raccontato il suo calvario:

Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica… A un certo punto mi si è come spenta la luce.

Il suo cuore stava per cedere. Un intervento d’urgenza all’European hospital di Roma le aveva salvato la vita. Sembrava tutto risolto, poi sono arrivate le complicazioni: “Una dopo l’altra, una maledizione”, aveva detto.

Nel parlare della sua malattia aveva detto:

Non sono in punto di morte. Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni… Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo.

In merito alla sua carriera da giornalista, Maria Giovanna Maglie aveva esordito a l’Unità e dopo tanti anni in Rai, da tempo era impegnata come opinionista in vari programmi tv. Maglie fu inviata in America Latina. Poi, per profonde divergenze con il Pci, lasciò il giornale e passò in Rai. Nella tv pubblica, alla scoppio della Guerra del Golfo, nel 1990 fu inviata in Medioriente per il Tg2.

Negli ultimi anni si era avvicinata politicamente alle posizioni della Lega, guidata da Matteo Salvini.