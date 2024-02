“Come mio papà”: Greta fa un paragone con Marco Maddaloni ma qualcosa non torna

In queste ore, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello che si prospetta super romantica, spunta una segnalazione (con video che potete visionare in basso) su una dichiarazione di Greta Rossetti e che coinvolgerebbe Marco Maddaloni.

Greta e il paragone tra Marco Maddaloni e il padre

Secondo un profilo di X (l’ex Twitter), dopo l’ultima gita fuori porta che il Grande Fratello ha concesso ai concorrenti, avrebbe paragonata l’atteggiamento avuto da Marco Maddaloni a quello del padre. L’utente ci va giù pesante ricamandoci giù anche alcuni dettagli legati a quello che sarebbe accaduto durante il momento di relax degli inquilini.

Ovviamente altri utenti si sono incuriositi chiedendo se ci fosse un video a testimonianza di tali dichiarazioni, ed il filmato, seppur breve, è saltato fuori.

Nel video in questione si vede Greta confidarsi in giardino proprio con Marco:

Oggi quando discutevi mi sembrava di vedere mio papà.

“Vabbè, ma ero calmo… tuo padre che tipo è? E’ una persona calma?”, ha domandato Maddaloni. “Sì sì sì”, ha confermato l’ex gieffina, intendendo dire che ogni tanto però sarebbe stato sopra le righe (usando un termine molto più colorito).

“Ma io credo di aver detto tutto quello che pensavo, poi…”, ha proseguito Marco nel corso della conversazione.

Eppure qualcosa non tornerebbe. Cosa esattamente? Come sottolineato da un altro utente, il Grande Fratello ha dedicato un intero blocco al rapporto tra Greta e suo padre proprio nelle passate settimane. In quella circostanza, la Rossetti aveva raccontato:

La mia vita era bellissima e avevo una famiglia super unita, avevo un rapporto splendido con mio papà eravamo molto uniti. Poi nel 2006 la sua azienda ha accusato la crisi e lui si è dato all’alcol. Lo ricordavo quando tornava a casa e lo vedevo dagli occhi. Ci chiudevamo nella stanza dei giochi con mio fratello perché era l’unica in cui potevamo chiuderci. Nel 2009 arrivano i carabinieri a casa e portano via papà: mio fratello ha sofferto tanto perché lo ha visto in prima persona.

E ad Alfonso aveva detto:

Quando dico che mi dissocio lo dico non perché sono una santarellina, ma perché non sopporto le urla e le liti perché le ho vissute fino a poco tempo fa.

Da dove nasce, dunque, il paragone tra Marco Maddaloni ed il padre di Greta?

Io ho trovato solo questohttps://t.co/VXrLQd51WL — skyebye89 (@skyebye89) February 14, 2024