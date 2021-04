Come fare per partecipare ad Avanti un altro? Ecco come candidarsi al game show di Paolo Bonolis

Avanti un altro, show condotto da Paolo Bonolis, è ufficialmente diventato un successo pure nella sua versione serale: come fare per partecipare al programma della rete ammiraglia di Casa Mediaset?

Sono in molti i telespettatori che vorrebbero sfidare la sorte e partecipare al programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Per candidarsi al quiz show, le cose da fare sono più semplici del previsto.

Per proporsi esistono tre metodi diversi e partono tutti dai casting della Sdl 2005 Casting & Production (società fondata da Sonia Bruganelli)

1) Compilare il form sul sito ufficiale della Sdl

2) Inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: avantiunaltro@sdl2005.it

3) Lasciare un messaggio in segreteria al numero: 0662286900

In alternativa, per avere maggiori informazioni, potete anche contattare privatamente la Sdl attraverso i canali social ufficiali: Instagram, Twitter e Facebook.

SDL.TV è una vera e propria tv via web, che permette di accedere a video inediti, backstage, clip e casting di Avanti un Altro, Ciao Darwin e tutte le trasmissioni principalmente condotte da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “SDLTV la tv per tutti e di tutti”.